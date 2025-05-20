Американцы остались без смартфонов из КНР из-за резкого снижения экспорта

Апрельские торговые переговоры между Китаем и США оказались напряжёнными, что негативно сказалось на экспорте смартфонов. Согласно данным таможенной статистики КНР, которые процитировало издание Bloomberg, объёмы поставок смартфонов из Китая в США упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

Отмечается, что общее снижение, затронувшее все смартфоны, произведённые в Китае для американского рынка (включая iPhone), составило 72% в денежном выражении по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки менее $700 млн. Общий экспорт китайских товаров в апреле сократился на 21%, но сфера смартфонов понесла самые большие потери. В пиковый период в апреле импортные пошлины США на китайские товары достигали 145%.

Ситуация осложняется заявлением Министерства торговли США, что использование ИИ-чипов Huawei в глобальном масштабе будет расцениваться как нарушение экспортного контроля, что вызвало резкую реакцию Пекина. В условиях растущей напряжённости Китай ищет экономическую и политическую поддержку у европейских компаний.