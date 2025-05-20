Россия переместилась с первого на шестое место в списке главных покупателей китайских авто

Бразилия вышла на первое место среди покупателей автомобилей из Китая. Россия, ранее возглавлявшая список, в апреле опустилась сразу на шестую строчку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные таможни КНР.

В денежном выражении поставки сократились на 16,2% — до 507,1 миллиона долларов. При этом в марте был установлен рекордный в этом году показатель — 605 млн долларов.

Первое место в списке занимает Бразилия, которая нарастила закупки более чем в полтора раза — до $597,7 млн. На второй строчке Бельгия ($564 млн), на третьем — Мексика ($561 млн). США на фоне торгового конфликта с Китаем просели на треть и находятся на 22-м месте ($116,6 млн).

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, с начала года импорт легковых автомобилей из Китая в Россию снизился почти вдвое. По сравнению с прошлым годом падение составило 47,2% (немногим меньше $1,9 миллиарда). Эксперты объясняют эту тенденцию увеличением конкуренции, а также санкциями. Вместе с тем экспорт запчастей из КНР в РФ вырос на 4,4% — до 753,8 млн долларов.