«Очень много возвратов»: Дилер пожаловался на массовые обращения по ремонту «китайцев»

Генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что из-за китайских брендов машин дилеры России несут убытки. По её словам, уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым маркам из КНР составляет 50%. Её заявление опубликовали в телеграм-канале «Автопоток».

«Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в десять раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сказала Бояршинова.

Она отметила важность ограничения прихода на рынок РФ автокомпаний без продуманной стратегии развития. В пример гендиректор привела бренд Skywell.