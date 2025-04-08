Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 18:23

«Очень много возвратов»: Дилер пожаловался на массовые обращения по ремонту «китайцев»

Дилер Бояршинова: 50% китайских автомобилей привозят на гарантийный ремонт

Skywell ET5. Обложка © Wikipedia / Anonymousfox36

Skywell ET5. Обложка © Wikipedia / Anonymousfox36

Генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что из-за китайских брендов машин дилеры России несут убытки. По её словам, уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым маркам из КНР составляет 50%. Её заявление опубликовали в телеграм-канале «Автопоток».

«Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в десять раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сказала Бояршинова.

Она отметила важность ограничения прихода на рынок РФ автокомпаний без продуманной стратегии развития. В пример гендиректор привела бренд Skywell.

Не выдержал апрельской вьюги: Салон китайского авто полностью замело снегом в Москве
Не выдержал апрельской вьюги: Салон китайского авто полностью замело снегом в Москве

Ранее Life.ru сообщал, что китайская марка машин Skywell может покинуть Россию. В линейку бренда входят «экологически чистые» транспортные средства. Несмотря на планы на 2023 год, компания продала лишь несколько сотен из заявленных 5000 автомобилей. Марка VGV и вовсе не может официально запуститься.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Китай
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar