Не выдержал апрельской вьюги: Салон китайского авто полностью замело снегом в Москве

Китайские автомобили не пережили апрельский снегопад в Москве. Салон внедорожника Changan полностью замело из-за сильной метели, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Салон авто. Скриншот © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, в Некрасовке владелец Changan Eado Plus обнаружил заснежённый салон утром после сильного снегопада. Окна были открыты, а внутри скопилось много снега. Мужчина приобрёл «китайца» у российского автодилера в марте 2024 года. Скорее всего, у машины включилась функция автопроветривания. Сам хозяин Changan признался, что не знал о такой «полезной» фишке. Он отогнал машину в дилерский центр, чтобы разобраться в случившемся.

Салон Changan замело снегом в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В автомобилях Changan есть заводская опция проветривания салона, то есть, люк или окна могут автоматически открыться. Водители, которые знают об этой функции, отключают её зимой во избежание попадания снега. Однако эксперты допускают, что такая опция может быть браком. Специалисты сочли странным, что автопроветривание уже изначально включено.