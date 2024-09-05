Могут покинуть рынок: Автоэксперт рассказал, какие китайские машины провалились в России

Сегодня в России представлено 57 автомобильных марок из Китая. Они занимают 56% отечественного рынка новых машин — и этот показатель растёт три года подряд. Однако далеко не у всех брендов дела идут хорошо в нашей стране, отметил эксперт Сергей Арбузов в интервью RG.ru.

По его словам, первой Россию может покинуть марка Skywell, в линейку которой входят «экологически чистые» транспортные средства. Несмотря на планы на 2023 год, компания продала лишь несколько сотен из заявленных 5000 автомобилей. Бренд VGV и вовсе не может официально запуститься.

«Живые машины VGV, собранные на белорусском «Юнисоне», у московских дилеров уже есть, однако, когда начнутся продажи, пока неясно, ибо по состоянию на конец августа у продавцов на руках не было электронных ПТС...» — подчеркнул автоэксперт.

Также Арбузов обратил внимание на проблемы кроссоверов DFSK ix5 и ix7. Об их сборке в России было объявлено в феврале, однако уже в апреле работы свернули. Не всё радужно у машин, выпускаемых на «Автоторе». Автомобили Kaiyi, BAIC и SWM образца 2024 года почти невозможно найти у московских дилеров, хотя производство в этом году не останавливалось.