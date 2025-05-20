Импорт южнокорейской лапши в Россию достиг рекордной отметки
РИАН: Южная Корея в апреле экспортировала в РФ лапши на рекордные $4,4 млн
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В апреле 2025 года экспорт южнокорейской лапши в Россию достиг исторического максимума. Объём поставок составил 947 тонн, что в 2,5 раза больше, чем в марте, а стоимость выросла в 2,4 раза, достигнув рекордных 4,4 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистическую службу Южной Кореи.
В апреле Россия заняла девятое место среди стран-импортёров корейской лапши. Первые три места по объёму закупок заняли США (33 млн долларов), Китай (29,4 млн долларов) и Нидерланды (12,4 млн долларов). Также в нашей стране наблюдался значительный рост спроса на южнокорейские соусы: объём импорта увеличился на 50% (до 952 тысяч тонн), а стоимость – на 20% (до 3 млн долларов).
Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком огурцов в Польшу. Всего польские компании закупили 2,1 тысячи тонн свежей продукции, что в 2,5 раза больше февральских объёмов поставок и на 25% выше показателя марта прошлого года.