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20 мая, 10:30

Импорт южнокорейской лапши в Россию достиг рекордной отметки

РИАН: Южная Корея в апреле экспортировала в РФ лапши на рекордные $4,4 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / qubixx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / qubixx

В апреле 2025 года экспорт южнокорейской лапши в Россию достиг исторического максимума. Объём поставок составил 947 тонн, что в 2,5 раза больше, чем в марте, а стоимость выросла в 2,4 раза, достигнув рекордных 4,4 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистическую службу Южной Кореи.

В апреле Россия заняла девятое место среди стран-импортёров корейской лапши. Первые три места по объёму закупок заняли США (33 млн долларов), Китай (29,4 млн долларов) и Нидерланды (12,4 млн долларов). Также в нашей стране наблюдался значительный рост спроса на южнокорейские соусы: объём импорта увеличился на 50% (до 952 тысяч тонн), а стоимость – на 20% (до 3 млн долларов).

Россия в марте нарастила импорт клубники из Китая до рекордных 3,4 млн долларов
Россия в марте нарастила импорт клубники из Китая до рекордных 3,4 млн долларов

Ранее сообщалось, что Россия стала крупнейшим поставщиком огурцов в Польшу. Всего польские компании закупили 2,1 тысячи тонн свежей продукции, что в 2,5 раза больше февральских объёмов поставок и на 25% выше показателя марта прошлого года.

Наталья Демьянова
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