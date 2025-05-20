Импорт южнокорейской лапши в Россию достиг рекордной отметки

В апреле Россия заняла девятое место среди стран-импортёров корейской лапши. Первые три места по объёму закупок заняли США (33 млн долларов), Китай (29,4 млн долларов) и Нидерланды (12,4 млн долларов). Также в нашей стране наблюдался значительный рост спроса на южнокорейские соусы: объём импорта увеличился на 50% (до 952 тысяч тонн), а стоимость – на 20% (до 3 млн долларов).