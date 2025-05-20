Россия стала крупнейшим поставщиком огурцов в Польшу

В марте 2025 года экспорт российских огурцов в Польшу достиг максимального значения за последние четыре года — 2,7 миллиона евро. Об этом свидетельствуют свежие данные Евростата.

Всего польские компании закупили 2,1 тысячи тонн свежей продукции, что в 2,5 раза больше февральских объёмов поставок и на 25% выше показателя марта прошлого года. Последний раз подобный уровень продаж фиксировался в марте 2021 года — тогда он составил 3,1 миллиона евро.

Россия заняла уверенную лидирующую позицию среди поставщиков огурцов в Варшаву, обеспечив 83% всего объёма импорта. Остальные поставки распределились между Турцией (241 тыс. евро), Белоруссией (194 тыс. евро) и Украиной (79 тыс. евро). Общая сумма мартовского импорта в Польшу составила 3,25 миллиона евро, что на 60% выше февральского уровня.

Варшава остаётся крупнейшим импортёром огурцов среди стран Евросоюза. Также значительный объём продукции в марте зафиксировали в Испании (2,8 млн евро) и Румынии (1,5 млн евро). Всего ЕС за месяц приобрёл огурцов на 9,1 миллиона евро — это на 7,5% меньше, чем в феврале.