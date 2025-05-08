Россия продолжит снабжать весь мир пшеницей, сохраня лидирующие позиции по экспорту

Россия должна сохранить лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона. Об этом рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».

«Мы по итогам сезона ожидаем его [лидирующую позицию] сохранить. Дальше всё будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже после завершения посевной», — заявила Лут.