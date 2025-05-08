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8 мая, 10:31

Россия продолжит снабжать весь мир пшеницей, сохраня лидирующие позиции по экспорту

Глава Минсельхоза Лут: Россия сохранит лидирующие позиции по экспорту пшеницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anmbph

Россия должна сохранить лидирующие позиции по экспорту пшеницы по итогам этого сельскохозяйственного сезона. Об этом рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в комментарии для телеграм-канала «Юнашев Live».

«Мы по итогам сезона ожидаем его [лидирующую позицию] сохранить. Дальше всё будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже после завершения посевной», — заявила Лут.

Ранее Лут сообщила, что с июля в России ожидается снижение цен на картофель благодаря началу сбора раннего урожая и увеличению импортных поставок. По её словам, в страну уже поступает картофель из Египта, а в ближайшее время начнутся поставки из Узбекистана, что поможет стабилизировать рынок.

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Полина Никифорова
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