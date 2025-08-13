В Индии рассказали о влиянии российских С-400 на конфликт с Пакистаном

Российская зенитная система С-400 продемонстрировала ключевую роль в недавнем столкновении между Индией и Пакистаном, проходившем с 7 по 10 мая. Об этом сообщили в издании Military Watch Magazine со ссылкой на слова главного маршала авиации Индии Амара Прита Сингха.

Согласно его оценкам, установка С-400 «изменила правила игры» и значительно ограничила возможности пакистанских ВВС, не позволив им приблизиться на безопасное для атаки расстояние с использованием ракет класса «воздух-земля». В результате применения этой системы было уничтожено как минимум пять истребителей и один тяжёлый самолёт противника.

Отмечается, что в состав комплекта для Индии входят ракеты 40Н6 с максимальной дальностью до 400 километров. Прицеливание обеспечивается как за счёт наземных радиолокаторов, так и с помощью бортового радара Н011М, установленного на многофункциональных Су-30МКИ.