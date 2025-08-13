Встреча Путина и Трампа
13 августа, 04:53

В Индии рассказали о влиянии российских С-400 на конфликт с Пакистаном

Маршал ВВС Индии: Российская система С-400 изменила правила игры

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российская зенитная система С-400 продемонстрировала ключевую роль в недавнем столкновении между Индией и Пакистаном, проходившем с 7 по 10 мая. Об этом сообщили в издании Military Watch Magazine со ссылкой на слова главного маршала авиации Индии Амара Прита Сингха.

Согласно его оценкам, установка С-400 «изменила правила игры» и значительно ограничила возможности пакистанских ВВС, не позволив им приблизиться на безопасное для атаки расстояние с использованием ракет класса «воздух-земля». В результате применения этой системы было уничтожено как минимум пять истребителей и один тяжёлый самолёт противника.

Отмечается, что в состав комплекта для Индии входят ракеты 40Н6 с максимальной дальностью до 400 километров. Прицеливание обеспечивается как за счёт наземных радиолокаторов, так и с помощью бортового радара Н011М, установленного на многофункциональных Су-30МКИ.

Также сообщается, что возможное предоставление Индии доступа к российскому истребителю пятого поколения Су-57 может снизить интерес к европейской военной технике.

Напомним, 6 мая Индия запустила операцию «Синдур», нацеленную на удары по объектам в Пакистане, которые, по мнению Нью-Дели, служили базами для подготовки терактов. В ответ Исламабад начал собственную военную операцию. 12 мая Индия приостановила удары по Пакистану, а уже 20 числа обе страны достигли соглашения о деэскалации конфликта и возвращении войск на исходные позиции.

Тимур Хингеев
