В Индии заявили, что никто не помешает стране стать сверхдержавой
Индия уверенно движется к статусу сверхдержавы, и ни одно государство мира не сможет помешать этому процессу. Такое заявление сделал министр обороны страны Раджнатх Сингх во время выступления в штате Мадхья-Прадеш, сообщает телеканал NDTV.
«Некоторые люди не могут смириться с прогрессом Индии. Они не очень хорошо к этому относятся. В настоящее время предпринимаются усилия по удорожанию товаров, произведенных в Индии, при их экспорте в другие страны», — сказал Сингх.
В его словах заметили явный намёк на недавнее решение администрации США поднять пошлины на продукцию из Индии. Сингх дипломатично избегал прямого упоминания имени главы Белого дома Дональда Трампа, но выразил сожаление, что «начальник для всех» не понимает динамичного развития страны.
Особый акцент министр сделал на достижениях оборонно-промышленного комплекса, где годовой объём экспорта превысил 240 млрд рупий (около $2,7 млрд). Этот показатель, по словам Сингха, демонстрирует растущую мощь Индии и открывает новую главу в развитии национальной оборонной промышленности.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные пошлины в 25% на импорт товаров из Индии из-за закупок российской нефти. Таким образом, общий размер налога на индийские товары достиг 50%. Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. Тем не менее индийские нефтяные компании продолжают закупать новые партии российского сырья.