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Регион
6 августа, 15:52

Индия назвала пошлины Трампа несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

МИД Индии считает 25% пошлины, введённые Дональдом Трампом, «несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми». Нью-Дели намерен принять меры для защиты своих интересов.

«Мы уже чётко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии», — заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

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Напомним, ранее 6 августа Дональд Трамп ввёл дополнительный 25-процентный тариф в отношении импорта из Индии из-за закупок российской нефти. При этом неделю назад американский лидер объявил о введении 25-процентного тарифа на индийские товары, сославшись на высокие торговые барьеры, а также сотрудничество Нью-Дели с Москвой.

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Александра Вишнякова
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