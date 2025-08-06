Индия назвала пошлины Трампа несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми
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МИД Индии считает 25% пошлины, введённые Дональдом Трампом, «несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми». Нью-Дели намерен принять меры для защиты своих интересов.
«Мы уже чётко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии», — заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Напомним, ранее 6 августа Дональд Трамп ввёл дополнительный 25-процентный тариф в отношении импорта из Индии из-за закупок российской нефти. При этом неделю назад американский лидер объявил о введении 25-процентного тарифа на индийские товары, сославшись на высокие торговые барьеры, а также сотрудничество Нью-Дели с Москвой.