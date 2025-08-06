Индия назвала пошлины Трампа несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми

МИД Индии считает 25% пошлины, введённые Дональдом Трампом, «несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми». Нью-Дели намерен принять меры для защиты своих интересов.

«Мы уже чётко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии», — заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.