8 августа, 09:36

Неустрашимая Индия продолжает закупки российской нефти под угрозы Трампа

В Индии сообщили о закупке российской нефти, несмотря на санкции США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Индийские нефтяные компании продолжают закупать новые партии российского сырья, несмотря на введённые президентом США Дональдом Трампом пошлин в 50%. Об этом сообщил источник в нефтяной промышленности Индии.

«Но индийское правительство ясно дало понять, что прекращения поставок российской нефти нет. Российская нефть не под санкциями», — подчеркнул инсайдер TAСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что нефтяные компании, возможно, и сократили объёмы покупаемой нефти РФ, но поставки полностью не прекратились. Он пояснил, что в Нью-Дели ориентируются на коммерчески выгодные сделки, приобретая российскую нефть или другую, более дешёвую. По его словам, на спотовом рынке изменения объёмов закупок у разных поставщиков от месяца к месяцу являются нормой, что обусловлено колебаниями цен, условиями поставок, качеством сырья, сезонным спросом и логистикой.

В ночь на 7 августа президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные пошлины в 25% на импорт товаров из Индии из-за закупок российской нефти. Таким образом, общий размер налога на индийские товары достиг 50%. Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. В индийском МИД пообещали принять меры для защиты своих интересов. В Кремле, в свою очередь, отметили, что считают угрозы Вашингтона в адрес Индии нелегитимными.

Анастасия Никонорова
