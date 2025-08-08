Неустрашимая Индия продолжает закупки российской нефти под угрозы Трампа

Собеседник агентства подчеркнул, что нефтяные компании, возможно, и сократили объёмы покупаемой нефти РФ, но поставки полностью не прекратились. Он пояснил, что в Нью-Дели ориентируются на коммерчески выгодные сделки, приобретая российскую нефть или другую, более дешёвую. По его словам, на спотовом рынке изменения объёмов закупок у разных поставщиков от месяца к месяцу являются нормой, что обусловлено колебаниями цен, условиями поставок, качеством сырья, сезонным спросом и логистикой.