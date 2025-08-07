Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал решение президента США Дональда Трампа увеличить импортные пошлины на индийские товары до 50% из-за России. Он не намерен идти на компромиссы, сообщает издание Newsweek.

«Индия никогда не пойдёт на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков. И если придется заплатить за это высокую цену, то я готов», — объявил индийский лидер в своём первом публичном выступлении после повышения пошлин.