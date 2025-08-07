Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом
Премьер Индии Моди отметил готовность заплатить высокую цену из-за пошлин Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал решение президента США Дональда Трампа увеличить импортные пошлины на индийские товары до 50% из-за России. Он не намерен идти на компромиссы, сообщает издание Newsweek.
«Индия никогда не пойдёт на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков. И если придется заплатить за это высокую цену, то я готов», — объявил индийский лидер в своём первом публичном выступлении после повышения пошлин.
Указ о введении пошлин от 15% до 41% для 69 стран Трамп подписал 1 августа. Наибольшие налоги установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%). А в отношении Индии Вашингтон ввёл дополнительные 25-процентные пошлины, поскольку президент США недоволен, что страна продолжает покупать нефть у России. Таким образом, общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%. Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. В индийском МИД пообещали принять меры для защиты своих интересов.