«‎Не будет нам указывать!» Стубб требует лишить Россию права голоса в важном вопросе по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб снова отличился враждебными высказываниями о России. В этот раз он заявил, что Москва не имеет права голоса в теме гарантий безопасности, которые Украине могут дать США и страны Европы.

«Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности», — поведал Стубб в эфире телеканала Fox News и заверил, что европейские страны не оставят Украину без поддержки.