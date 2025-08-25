Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 08:53

«‎Не будет нам указывать!» Стубб требует лишить Россию права голоса в важном вопросе по Украине

Стубб: Россия не вправе указывать Европе и США, что делать с гарантиями Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб снова отличился враждебными высказываниями о России. В этот раз он заявил, что Москва не имеет права голоса в теме гарантий безопасности, которые Украине могут дать США и страны Европы.

«Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности», — поведал Стубб в эфире телеканала Fox News и заверил, что европейские страны не оставят Украину без поддержки.

Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины
Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины

Ранее сообщалось, что Россия уверенно отвергает любые попытки ввести войска НАТО на территорию Украины в качестве миротворческой миссии. Москва рассматривает их как воюющую сторону. А Владимир Зеленский выразил стремление Киева получить гарантии безопасности, аналогичные тем, что США предоставляют Израилю. Вместе с тем он объявил о нежелании Украины «дарить свою землю».

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Александр Стубб
  • Украина
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar