«Не будет нам указывать!» Стубб требует лишить Россию права голоса в важном вопросе по Украине
Стубб: Россия не вправе указывать Европе и США, что делать с гарантиями Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Президент Финляндии Александр Стубб снова отличился враждебными высказываниями о России. В этот раз он заявил, что Москва не имеет права голоса в теме гарантий безопасности, которые Украине могут дать США и страны Европы.
«Помните, что не Россия будет указывать Европе или США, что они могут или не могут делать в отношении гарантий безопасности», — поведал Стубб в эфире телеканала Fox News и заверил, что европейские страны не оставят Украину без поддержки.
Ранее сообщалось, что Россия уверенно отвергает любые попытки ввести войска НАТО на территорию Украины в качестве миротворческой миссии. Москва рассматривает их как воюющую сторону. А Владимир Зеленский выразил стремление Киева получить гарантии безопасности, аналогичные тем, что США предоставляют Израилю. Вместе с тем он объявил о нежелании Украины «дарить свою землю».