Медведев отказался считать солдат НАТО миротворцами и назвал Макрона петухом

Россия категорически не примет участия войск НАТО в урегулировании на Украине под видом миротворческой миссии, поскольку рассматривает такие силы как сторону конфликта. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя звучащие на Западе предложения.

«Безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск на «Украину». Сказано же: не могут быть миротворцами войска стран НАТО. Россия не примет такой «гарантии безопасности», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам, что Украина может согласиться на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение. Макрон пояснил, что, хотя его страна и не готова признать права другого государства на спорные территории, она не может игнорировать факт их оккупации в ходе боевых действий. По его мнению, подобное признание Украиной стало бы важной уступкой. Также французский лидер призвал направить в регион миротворцев.