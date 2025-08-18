«Придётся действовать НАТО»: Мелони осудила предложение Макрона по европейским миротворцам

Вместо отправки европейских войск на Украину следует распространять действие пятой статьи устава НАТО, обеспечивающей автоматическую защиту страны в случае нападения. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО», — цитирует её слова издание Corriere della Sera.

Она выступила против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении на Украину европейского миротворческого контингента. Она заявила, что более правильным шагом будет распространение действия пятой статьи устава НАТО на Украину, что обеспечит стране автоматическую защиту участников Альянса в случае нападения. Мелони отметила, что при отправке солдат в зону конфликта любая жертва потребует вмешательства НАТО, что делает такой шаг рискованным.