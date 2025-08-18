Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 09:16

«Придётся действовать НАТО»: Мелони осудила предложение Макрона по европейским миротворцам

Мелони: Мы против идеи Макрона отправлять европейских миротворцев на Украину

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Вместо отправки европейских войск на Украину следует распространять действие пятой статьи устава НАТО, обеспечивающей автоматическую защиту страны в случае нападения. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«У России 1,3 миллиона солдат: сколько нам следует отправить, чтобы справиться с задачей? Если один из наших солдат погибнет, мы сделаем вид, что ничего не произошло, или нам следует отреагировать? Потому что, если мы отреагируем, очевидно, придётся действовать НАТО»,цитирует её слова издание Corriere della Sera.

Она выступила против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о направлении на Украину европейского миротворческого контингента. Она заявила, что более правильным шагом будет распространение действия пятой статьи устава НАТО на Украину, что обеспечит стране автоматическую защиту участников Альянса в случае нападения. Мелони отметила, что при отправке солдат в зону конфликта любая жертва потребует вмешательства НАТО, что делает такой шаг рискованным.

Кто из мировых лидеров рвётся на переговоры Трампа с Зеленским и что известно о встрече: главное
Кто из мировых лидеров рвётся на переговоры Трампа с Зеленским и что известно о встрече: главное

Ранее Макрон заявил журналистам, что Украина может согласиться на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение. Он пояснил, что страна не признает принадлежность спорных территорий другому государству, но может констатировать их потерю в результате военных действий. По словам Макрона, такое признание стало бы важным шагом навстречу со стороны украинского руководства.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • Италия
  • Эмманюэль Макрон
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar