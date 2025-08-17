Макрон допустил признание Киевом утраты территорий в обмен на перемирие
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Украина может согласиться на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение. Об этом журналистам заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий», — сказал французский лидер, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Макрон пояснил, что Украина не признает принадлежность спорных территорий другому государству, но при этом констатирует их потерю в результате военных действий. Французский президент отметил, что такое признание стало бы значительным шагом навстречу со стороны украинского руководства.
Кроме того, Макрон сообщил, что воскресная встреча «коалиции желающих» была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Киева. Эти вопросы будут вновь подняты в понедельник в Вашингтоне на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, что одним из пунктов повестки дня на переговорах американского президента с Владимиром Зеленским 18 августа будет обмен территориями между Россией и Украиной. В понедельник экс-комик посетит Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Глава американского государства подтвердил проведение переговоров в Овальном кабинете, добавив, что их успешное завершение могло бы привести к организации отдельной трёхсторонней встречи с Владимиром Путиным.