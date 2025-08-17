Макрон допустил признание Киевом утраты территорий в обмен на перемирие

Украина может согласиться на территориальные уступки в обмен на перемирие или мирное соглашение. Об этом журналистам заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Страна вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий», — сказал французский лидер, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Макрон пояснил, что Украина не признает принадлежность спорных территорий другому государству, но при этом констатирует их потерю в результате военных действий. Французский президент отметил, что такое признание стало бы значительным шагом навстречу со стороны украинского руководства.