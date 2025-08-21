Зеленский назвал самый желанный вариант гарантий безопасности для Украины
Владимир Зеленский заявил о желании Украины получить гарантии безопасности по образцу тех, что США предоставляют Израилю. По его словам, Незалежная намерена прийти к пониманию об архитектуре таких гарантий в течение ближайших семи-десяти дней.
«У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают», — сказал киевский политик на встрече со СМИ.
Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходима встреча с представителями России. По его заверению, Украина открыта к любым вариантам переговоров, включая трёхсторонний формат с участием США, если это способствует прекращению боевых действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя предложения ряда европейских стран о формировании системы коллективных обязательств по безопасности Украины, заявил, что Россия поддерживает создание действительно надёжных гарантий, основанных на наработках 2022 года.