Зеленский назвал самый желанный вариант гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский заявил о желании Украины получить гарантии безопасности по образцу тех, что США предоставляют Израилю. По его словам, Незалежная намерена прийти к пониманию об архитектуре таких гарантий в течение ближайших семи-десяти дней.

«У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают», — сказал киевский политик на встрече со СМИ.