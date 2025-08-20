На саммите в Вашингтоне была проделана колоссальная работа, по результатам которой Владимир Зеленский пошёл на уступки, отвечающие интересам России. В частности, с повестки снят вопрос репараций, о которых неоднократно заявлял глава киевского режима. Вопрос членства Украины в НАТО тоже закрыт, а её вступление в ЕС остаётся весьма туманным, обратил внимание политолог Рафаэль Ордуханян.

«Идёт колоссальная работа. То, что сейчас это не видно в полном объёме, не видно непрофессиональным людям. Но на самом деле закладывается прочный фундамент», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

По его словам, дипломатическая работа продолжается. Документы, подписанные Зеленским, в России не считаются действительными, однако за стол переговоров могут сесть украинские депутаты. Москва готова искать гибкие формы, чтобы закрепить нужные ей результаты. Остаётся открытым вопрос о трёхсторонней встрече, который упирается в «легитимность украинского президента».