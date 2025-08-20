«Просроченный наркоман»: Американист перечислил уступки, на которые пошёл Зеленский
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
На саммите в Вашингтоне была проделана колоссальная работа, по результатам которой Владимир Зеленский пошёл на уступки, отвечающие интересам России. В частности, с повестки снят вопрос репараций, о которых неоднократно заявлял глава киевского режима. Вопрос членства Украины в НАТО тоже закрыт, а её вступление в ЕС остаётся весьма туманным, обратил внимание политолог Рафаэль Ордуханян.
«Идёт колоссальная работа. То, что сейчас это не видно в полном объёме, не видно непрофессиональным людям. Но на самом деле закладывается прочный фундамент», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
По его словам, дипломатическая работа продолжается. Документы, подписанные Зеленским, в России не считаются действительными, однако за стол переговоров могут сесть украинские депутаты. Москва готова искать гибкие формы, чтобы закрепить нужные ей результаты. Остаётся открытым вопрос о трёхсторонней встрече, который упирается в «легитимность украинского президента».
«Этот просроченный наркоман не может быть легитимной фигурой», — заявил американист.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.