Зеленский выступил с публичным обращением к России

Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходима встреча с российской стороной для завершения конфликта. Он призвал Москву продемонстрировать свою готовность к подобным действиям. Данное заявление было распространено информационным агентством УНИАН.

Зеленский утверждает, что Украина готова к любым форматам переговоров, включая возможную трёхстороннюю встречу с участием США, если это поможет прекратить боевые действия По его словам, Киев уже якобы сделал свой шаг навстречу, и теперь ожидает ответных действий от Москвы.