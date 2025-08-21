Зеленский выступил с публичным обращением к России
Зеленский призвал Москву показать готовность к завершению конфликта
Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходима встреча с российской стороной для завершения конфликта. Он призвал Москву продемонстрировать свою готовность к подобным действиям. Данное заявление было распространено информационным агентством УНИАН.
Зеленский утверждает, что Украина готова к любым форматам переговоров, включая возможную трёхстороннюю встречу с участием США, если это поможет прекратить боевые действия По его словам, Киев уже якобы сделал свой шаг навстречу, и теперь ожидает ответных действий от Москвы.
Также главарь киевского режима отметил заинтересованность американского президента Дональда Трампа в урегулировании конфликта, поскольку ему необходим успешный выход из этой ситуации.
Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским и семью европейскими лидерами. В какой-то момент президент США приостановил беседу, чтобы созвониться с президентом России Владимиром Путиным и сообщить ему о результатах переговоров. Их беседа носила конструктивный и откровенный характер. После переговоров в Белом доме Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который уже подчеркнул, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.