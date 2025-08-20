Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины
Лавров выступил за гарантии безопасности Украины на основе наработок 2022 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на церемонии в Кремле. Обложка © Life.ru
Российская Федерация выступает в поддержку создания по-настоящему прочных гарантий безопасности, касающихся Украины на основе наработок 2022 года. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал поступившие от ряда европейских государств предложения о формировании системы коллективных обязательств.
«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, разработать коллективные гарантии безопасности, то мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надёжными», — подчеркнул министр.
По словам главы российской дипломатии, Москва согласна с тем, чтобы гарантами безопасности Украины на равной основе стали Китай, США, Британия и Франция. Ориентироваться в данном вопросе он призывает на наработки переговоров в Стамбуле в 2022 году, в которых прописан отказ Киева от курса в НАТО. Лавров напомнил что ключевым условием для международного признания независимости Украины стало её принятие внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, что чётко прописано в соответствующей декларации. В этой связи отказ от данных положений, по его словам, может привести к исчезновению правовых оснований, легитимизирующих её суверенитет на мировой арене.