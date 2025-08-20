Мессенджер MAX
20 августа, 14:40

Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на церемонии в Кремле. Обложка © Life.ru

Российская Федерация выступает в поддержку создания по-настоящему прочных гарантий безопасности, касающихся Украины на основе наработок 2022 года. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции прокомментировал поступившие от ряда европейских государств предложения о формировании системы коллективных обязательств.

«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, разработать коллективные гарантии безопасности, то мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надёжными», — подчеркнул министр.

По словам главы российской дипломатии, Москва согласна с тем, чтобы гарантами безопасности Украины на равной основе стали Китай, США, Британия и Франция. Ориентироваться в данном вопросе он призывает на наработки переговоров в Стамбуле в 2022 году, в которых прописан отказ Киева от курса в НАТО. Лавров напомнил что ключевым условием для международного признания независимости Украины стало её принятие внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, что чётко прописано в соответствующей декларации. В этой связи отказ от данных положений, по его словам, может привести к исчезновению правовых оснований, легитимизирующих её суверенитет на мировой арене.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
