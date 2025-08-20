Лавров назвал страны, которые могут стать надёжными гарантами безопасности Украины

«Что касается сообщений о том, что и Великобритания, и Франция, и Германия хотят создать, разработать коллективные гарантии безопасности, то мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надёжными», — подчеркнул министр.

По словам главы российской дипломатии, Москва согласна с тем, чтобы гарантами безопасности Украины на равной основе стали Китай, США, Британия и Франция. Ориентироваться в данном вопросе он призывает на наработки переговоров в Стамбуле в 2022 году, в которых прописан отказ Киева от курса в НАТО. Лавров напомнил что ключевым условием для международного признания независимости Украины стало её принятие внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, что чётко прописано в соответствующей декларации. В этой связи отказ от данных положений, по его словам, может привести к исчезновению правовых оснований, легитимизирующих её суверенитет на мировой арене.