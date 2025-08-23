«Не подарим»: Зеленский по-новому высказался о передаче земель

Владимир Зеленский заявил о нежелании Украины «дарить свою землю». Однако, он не прояснил, допускает ли он возможность уступок или обмена территориями, что несколько расходится с его прежней позицией, исключавшей любые варианты передачи земель.

«Мы свою землю не подарим», — заявил Зеленский, выступая в субботу на мероприятии в честь дня флага Украины.

В последнее время риторика Зеленского относительно территориального вопроса претерпела некоторые изменения. В частности, на этой неделе он заявил, что Киев не признаёт юридически присоединение территорий, не контролируемых украинской армией, к России. Ранее его позиция была более жёсткой, исключающей любое, даже фактическое, признание.