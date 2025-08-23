Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 17:35

«Не подарим»: Зеленский по-новому высказался о передаче земель

Зеленский теперь исключил вариант дарения украинских земель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский заявил о нежелании Украины «дарить свою землю». Однако, он не прояснил, допускает ли он возможность уступок или обмена территориями, что несколько расходится с его прежней позицией, исключавшей любые варианты передачи земель.

«Мы свою землю не подарим», — заявил Зеленский, выступая в субботу на мероприятии в честь дня флага Украины.

В последнее время риторика Зеленского относительно территориального вопроса претерпела некоторые изменения. В частности, на этой неделе он заявил, что Киев не признаёт юридически присоединение территорий, не контролируемых украинской армией, к России. Ранее его позиция была более жёсткой, исключающей любое, даже фактическое, признание.
«Ему угрожают»: Зеленского пытаются склонить к мирному соглашению, выгодному для России
«Ему угрожают»: Зеленского пытаются склонить к мирному соглашению, выгодному для России

Напомним, что на встрече в Вашингтоне Зеленский не стал исключать возможность обмена территориями в рамках мирной сделки. При этом он заявил, что Украина уже не настаивает на перемирии для начала переговоров с Россией.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar