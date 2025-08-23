«Ему угрожают»: Зеленского пытаются склонить к мирному соглашению, выгодному для России
Владимир Зеленский испытывает серьёзное давление в связи с возможными территориальными уступками для мирного урегулирования с Россией. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова.
Согласно публикации WP, Зеленский должен заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа, особенно в вопросе территориальных уступок. Газета утверждает, что «политическое выживание» экс-комика зависит от его умения «отстоять свою позицию против российских требований» при разрешении украинского конфликта.
«Ситуация для него Зеленского остаётся сложной, потому что, из того, что я знаю, он находится под большим давлением, и ему угрожают, что больше не будет финансовой поддержки и поддержки по разведке. Есть люди, которые могут использовать это против него. Мало кто встанет на его защиту. И он очень ограничен политически», — цитирует WP Милованова.
При этом украинский эксперт не раскрыл изданию личности тех, кто «угрожает» Зеленскому.
Напомним, что на встрече в Вашингтоне Владимир Зеленский не стал исключать возможность обмена территориями в рамках мирной сделки. При этом он заявил, что Украина уже не настаивает на перемирии для начала переговоров с Россией.