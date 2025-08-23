«Ему угрожают»: Зеленского пытаются склонить к мирному соглашению, выгодному для России

Владимир Зеленский испытывает серьёзное давление в связи с возможными территориальными уступками для мирного урегулирования с Россией. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

При этом украинский эксперт не раскрыл изданию личности тех, кто «угрожает» Зеленскому.

Напомним, что на встрече в Вашингтоне Владимир Зеленский не стал исключать возможность обмена территориями в рамках мирной сделки. При этом он заявил, что Украина уже не настаивает на перемирии для начала переговоров с Россией.