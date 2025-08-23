Киев заявил о готовности Зеленского обсуждать вопрос территорий с Путиным
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к рассмотрению территориальных вопросов на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица, который присутствовал на переговорах Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа.
«Зеленский ясно дал понять: он готов (начать переговоры. — прим. Life.ru) президентом Путиным и обсудить территориальные вопросы. И начало разговора о территориях — это существующая линия боевого соприкосновения», — отметил представитель МИД Незалежной в интервью программе NBC News.
Ранее сообщалось, что глава Белого дома выразил сомнения относительно вероятности успешного проведения потенциальной встречи между президентом России Владимиром Путиным и экс-комиком Владимиром Зеленским. Тем не менее он подчеркнул свою готовность рассмотреть возможность присоединения к этим переговорам. Позднее Трамп добавил, что предпочёл бы не участвовать в этой встрече.