Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к рассмотрению территориальных вопросов на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица, который присутствовал на переговорах Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа.