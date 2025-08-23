Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 09:33

Киев заявил о готовности Зеленского обсуждать вопрос территорий с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к рассмотрению территориальных вопросов на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД Украины Сергей Кислица, который присутствовал на переговорах Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 18 августа.

«Зеленский ясно дал понять: он готов (начать переговоры. — прим. Life.ru) президентом Путиным и обсудить территориальные вопросы. И начало разговора о территориях — это существующая линия боевого соприкосновения», — отметил представитель МИД Незалежной в интервью программе NBC News.

Глава партии Непокорившаяся Франция: Полномочия Зеленского закончились в 2024-ом
Глава партии Непокорившаяся Франция: Полномочия Зеленского закончились в 2024-ом

Ранее сообщалось, что глава Белого дома выразил сомнения относительно вероятности успешного проведения потенциальной встречи между президентом России Владимиром Путиным и экс-комиком Владимиром Зеленским. Тем не менее он подчеркнул свою готовность рассмотреть возможность присоединения к этим переговорам. Позднее Трамп добавил, что предпочёл бы не участвовать в этой встрече.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar