Основатель французской левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным. Об этом он высказался во время встречи со сторонниками, трансляция велась в соцсети X.

Меланшон отметил, что бывший комик не может представлять Украину при подписании потенциальных мирных соглашений. По его словам, человек, занявший пост президента после окончания мандата Зеленского, сможет заявить, что предыдущий лидер никого не представлял, что приведёт к возобновлению конфликта.

Политик подчеркнул, что для заключения мирного соглашения необходимо, чтобы действующий президент был легитимно избран украинцами.