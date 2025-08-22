В Госдуме указали на опасную лазейку в возможном соглашении с Украиной

Подпись Владимира Зеленского на потенциальном договоре о мирном урегулировании может быть не признана следующим украинским руководством, что создаёт опасную лазейку для срыва соглашений. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, Россия осознаёт это и считает, что подписывать соглашение следует с новым, легитимным президентом Украины. Чепа пояснил, что следующее руководство, проигравшее выборы и действующее в интересах третьих стран, может объявить предыдущие договорённости недействительными.

«Допустим, Зеленский подписывает соглашение какое-то, завтра объявляют выборы, о чём Зеленский говорил, выборы он проигрывает. Допустим, к власти приходит Залужный, Великобритания диктует свои условия Залужному, а он объявляет, что всё, что подписал Зеленский, нелегитимно», — объяснил Чепа.