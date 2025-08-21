«‎Дайте мне возможность!» Зеленский заговорил о выборах и послал соперникам тайный месседж

Владимир Зеленский заявил о желании провести выборы президента Украины, от которых ранее категорически отказывался из-за действия военного положения. Но и сейчас политик считает, что нужно дождаться заключения мира, а не «раскалывать» сразу страну.

«Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не даёт, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим», – сказал глава киевского режима (цитата по изданию «Телеграф»).