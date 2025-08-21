«Дайте мне возможность!» Зеленский заговорил о выборах и послал соперникам тайный месседж
Зеленский заверил в желании провести выборы президента Украины
Владимир Зеленский заявил о желании провести выборы президента Украины, от которых ранее категорически отказывался из-за действия военного положения. Но и сейчас политик считает, что нужно дождаться заключения мира, а не «раскалывать» сразу страну.
«Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не даёт, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим», – сказал глава киевского режима (цитата по изданию «Телеграф»).
Тем временем экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный собрал в Лондоне тайный штаб, чтобы заняться подготовкой к выборам президента Украины. По данным СМИ формировать «месседж» метящего в главы государства посла назначили Оксану Тороп, которая уже выставляет генерала прирождённым лидером. При этом, по данным СВР России, США и Британия договорились о выдвижении Залужного на пост президента Украины вместо экс-комика Владимира Зеленского. В Киеве считают, что приказ отдал Дональд Трамп. В Кремле уже высказались о вероятности его прихода к власти.