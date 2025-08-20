Генерал, серый кардинал и старый конь: На кого Запад поменяет провалившегося Зеленского? Оглавление Как Трамп дал старт выборам на Украине Лондонский ставленник: Почему Залужный — главная угроза Зеленскому Просроченный президент: Зачем Зеленский цепляется за власть Троянский конь Вашингтона: Кому выгоден «пророссийский» Арестович* Возвращение олигарха: Кто на Украине до сих пор верит Порошенко* Тимошенко, Шарий, Медведчук: Тёмные лошадки украинской гонки Не успел президент США Дональд Трамп допросить Зеленского о выборах на Украине, как экс-главком ВСУ Валерий Залужный собрал предвыборный штаб в Лондоне. Так пишут американские журналисты. Кто может стать следующим главой Украины? 20 августа, 15:58 Кому достанется Украина: Трамп требует выборов, а Запад уже выбирает между Зеленским, Залужным и другими кандидатами. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Watcharisma, Drop of Light, Gints Ivuskans, © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Как Трамп дал старт выборам на Украине

В ходе встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского поднимался вопрос проведения выборов главы Украины. Диктатор киевского режима заявил, что, мол, пока в стране идут боевые действия — это невозможно.

— То есть вы говорите, что через три года, если мы будем в состоянии войны, выборов больше не будет? Интересно, что на это скажут фейк-ньюс, — парировал Трамп.

Так или иначе выборы состоятся, если Украина в принципе сохранится. И, судя по всему, у западных кураторов Незалежной, как и у украинцев, уже есть свои фавориты.

Лондонский ставленник: Почему Залужный — главная угроза Зеленскому

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный пользуется большой популярностью среди украинцев. Российская Служба внешней разведки сообщала, что страны Запада уже поддержали его кандидатуру на пост главы Украины. Случилось это на встрече в Альпах.

— Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов* «взяли под козырёк». При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов, — говорится в сообщении СВР.

Американская независимая журналистка Кэти Ливингстон уже заявила, что Залужный открыл предвыборный штаб в Лондоне. Медиасоветник Залужного теперь пытается остановить утечку. «Ни о каком предвыборном штабе речь не идёт», — заявила Оксана Тороп.

Эксперты считают, что у Залужного есть поддержка Запада и реальные шансы возглавить Украину.

— Он прошёл обучение в Великобритании. Он является человеком, который заслужил доверие и показал себя на фронте. К тому же он приверженец «партии войны», — пояснил директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

— Против Залужного точно не стала бы возражать Британия, ведь Залужный считается её человеком и вообще находится сейчас в Лондоне на посту посла Украины. Хотя в целом Британия вряд ли хотела бы сейчас что-либо менять. Как и Евросоюз — их всех пока устраивает Зеленский, к тому же слишком много они в него вложили, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Просроченный президент: Зачем Зеленский цепляется за власть

Раньше глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что на второй срок не пойдёт, но в итоге он сам себе продлил первый, ссылаясь на то, что украинцы не могут сейчас голосовать.

Эксперты считают, что Зеленский себя дискредитировал перед Западом, поэтому у него нет шансов.

— Именно Трамп первым назвал вещи своими именами, произнеся то, чего до него никто на Западе не решился бы произнести: Зеленский — диктатор без выборов. Кроме того, он прямым текстом вынес Зеленскому приговор: «на Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на военное положение». Он также отметил, что у просроченного «президента» нет шансов вновь занять свой пост, ибо рейтинг его одобрения составляет всего 4%, — пояснил политолог Дмитрий Родионов.

Сегодня рейтинги Зеленского показывают отрицательную динамику. Но, по некоторым данным, он всё-таки может выйти во второй тур.

Троянский конь Вашингтона: Кому выгоден «пророссийский» Арестович*

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, известный как Люся, не скрывает своих амбиций. В своих социальных сетях он говорит на русском языке и критикует украинизацию. Мало того, он считает, что Украина сохранится, только если наладит отношения с Россией.

Алексей Арестович* — до недавнего времени главный рупор пропаганды Офиса президента Украины. На территории Незалежной он единственный, кто успешно конкурирует с популярным блогером Юрием Подолякой, освещающим ход СВО с пророссийской точки зрения. С 2017 года он активно публично поддерживал президента Петра Порошенко* и яростно критиковал Владимира Зеленского, объявившего о своём решении баллотироваться на пост главы страны. Смена политических убеждений Арестовича пришлась на октябрь 2020 года, когда его назначили спикером украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Известно, что незадолго до своего назначения Арестович неожиданно стал публично нахваливать нового президента, якобы увидев в нём способного и работящего человека. В 2022 году советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отметился скандальными и непатриотичными заявлениями, а зимой 2023 года подал в отставку. Эксперты считают, что Арестович начал, что называется, топить Украину потому, что за ним стоит Вашингтон. К его фигуре могут вернуться, если на Украине пройдут выборы. Эксперты призывают относиться к нему с осторожностью.

— Полагаю, на Западе рассматривают кандидатуру бывшего советника Зеленского Алексея Арестовича* — в качестве «русского кандидата». В последнее время Арестович* много критиковал Зеленского и идеи украинского национализма, выступая в защиту русскоязычного населения. Однако даже без учёта его собственного нацистского бэкграунда понятно, что это вовсе не так и Арестович* — это, по сути, троянский конь, которого могут подсунуть России в качестве «альтернативы» в красивой обёртке, под которой будет скрываться всё та же горькая коричневая сущность, — предупреждает политолог Дмитрий Родионов.

Глава киевского режима Зеленский уже увидел его потенциал и в мае 2025 года ввёл против Арестовича санкции и лишил всех государственных наград.

Возвращение олигарха: Кто на Украине до сих пор верит Порошенко*

Пётр Порошенко* уже занимал должность президента Украины. При нём война в Донбассе стала вялотекущей, а вот коррупция получила развитие. Свою позицию он по грядущим выборам уже обозначил.

— Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да, — говорил он в 2024 году.

Пётр Порошенко*. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

— Можно поискать и среди «ветеранов» — полагаю, ни Петра Порошенко*, ни даже Юлию Тимошенко никто со счетов не списывает. Как говорится, старый конь борозды не испортит, и у них есть стабильная многолетняя электоральная база, — считает Дмитрий Родионов.

Тимошенко, Шарий, Медведчук: Тёмные лошадки украинской гонки

Среди возможных кандидатов политолог Виктор Сапрыка также выделил бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко. Она уже делает политические заявления, которые можно называть предвыборными. Собеседник Life.ru напомнил её обвинения Запада в превращении Украины в «бесправную колонию». Также он призвал не забывать про блогера Анатолия Шария.

— Он имеет определённый вес, и у него была политическая сила, которая максимально подвергалась давлению. У него есть сторонники до сих пор. Будет ли он сам, или кого-то представлять — вопрос открытый, но на политику на Украине Шарий будет точно влиять, — отметил Сапрыка.

Эксперт отметил, что на выборах могут быть представлены и пророссийские кандидаты, например Виктор Медведчук.

— В украинском обществе есть запрос на новых политиков. Но таких ещё нет, — подытожил Сапрыка.

По мнению политолога Дмитрия Родионова, если говорить о молодых политиках из той же команды Зеленского, то можно вспомнить руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамию. Или бывшего председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, который впал в опалу Зеленского, но это ему только в плюс, к тому же многие эксперты ещё в 2019-м прочили его в преемники находящегося тогда на пике популярности комика. Может быть рассмотрена и кандидатура главы ОП Андрея Ермака, хотя тот, скорее всего, сам не захочет, ему удобнее роль «серого кардинала».

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Авторы Даниил Черных