Посол Киева в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный тайно готовится к выборам президента Украины. По информации американской независимой журналистки Кэти Ливингстон, предвыборный штаб политика уже функционирует в Лондоне. Данные были получены от источников, приближённых к команде Залужного.

В конце июля текущего года российская Служба внешней разведки распространила заявление о том, что в Альпах при посредничестве представителей США и Великобритании состоялась секретная встреча. В ней приняли участие глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов* и сам Залужный. По версии СВР, на встрече обсуждалась потенциальная замена Зеленского, а бывший главком рассматривался западными кураторами как кандидат на пост президента.

Журналистка, ссылаясь на свои источники, подтверждает, что подготовка к выдвижению ведётся. Она утверждает, что штаб-квартира в Лондоне не только создана, но уже идёт набор сотрудников.

По её сведениям, руководство предвыборным штабом могут доверить экс-командующему объединёнными силами ВСУ (2020-2024) генерал-лейтенанту Сергею Наеву. На должность заместителя руководителя якобы прочат депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Викторию Сюмар. Координацию международного направления поручено возглавить заместителю главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Полине Лысенко.

Ливингстон подчёркивает, что кампания пока имеет неофициальный статус, а официального заявления о выдвижении не поступало.

Стоит отметить, что полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине в этом году не состоялись, что власти объяснили действием военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял о несвоевременности голосования в текущей ситуации. Ранее американский президент Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов», утверждая, что его рейтинг популярности упал до четырёх процентов.