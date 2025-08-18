Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению выборов во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Однако он подчеркнул, что для организации голосования необходимо приостановить боевые действия.

«Конечно. Но нам нужна безопасность, нам нужны правдивые выборы. Сейчас, когда война, мы не можем их провести», — отметил Зеленский.