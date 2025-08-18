Мессенджер MAX
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к проведению выборов во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Однако он подчеркнул, что для организации голосования необходимо приостановить боевые действия.

«Конечно. Но нам нужна безопасность, нам нужны правдивые выборы. Сейчас, когда война, мы не можем их провести», — отметил Зеленский.

На это Трамп поинтересовался, если через три года конфликт будет продолжаться, значит, выборы так и не состоятся. Зеленский лишь рассмеялся, оставив вопрос открытым.

Кроме того, Трамп пошутил, что может воспользоваться подобной логикой в будущем через три года, то есть отменить выборы из-за военного конфликта. Ранее американский лидер заявил, что сегодня будет либо соглашение по Украине, либо нет. По его словам, если нет, то поддержка Киева со стороны Вашингтона прекращается.

