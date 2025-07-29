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Регион
29 июля, 17:02

«Руки в брюки — и закрылись»: Стеснительный Залужный разочаровал стилиста выбором сорочки для фотосессии

Стилист Дубинин назвал ошибкой выбор сорочки Залужного для фотосессии Vogue

Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Фотографии Валерия Залужного для съёмки в журнале Vogue неспроста выполнены в чёрно-белом стиле — они отражают военный конфликт, который убивает «яркость» мирной жизни. Такое мнение выразил стилист Владимир Дубинин в разговоре с Life.ru. Несмотря на продуманность образа политика, всё-таки нашлась деталь, которая бросилась эксперту в глаза.

Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний

Образ Залужного в целом подобран гармонично строгий, сдержанный, подчёркивающий его роль и характер. Однако есть один нюанс, создающий лёгкий дисбаланс: чёрные пуговицы и чёрная окантовка петли на светлом фоне. Такие контрастные элементы могут «перетягивать» внимание. Белые пуговицы визуально смягчили бы переходы, сделали образ более цельным и элегантным. Это ошибка, тонкий момент, который мог бы усилить впечатление от снимка. Его поза зажата и закрыта для окружающих. Возможно, он стесняется. «Руки в брюки и закрылись» — так говорят.

Владимир Дубинин

Стилист

Напомним, что посол Украины в Британии, экс-главком ВСУ Валерий Залужный снялся для фотосессии в Vogue. Он также написал колонку в журнале, в которой поразмышлял над российско-украинским конфликтом. Военкор Александр Коц предположил, что эта фотосессия является частью подготовки к вступлению в должность президента Украины. Кроме того, он предостерёг украинцев от радости из-за замены Владимира Зеленского на Залужного.

Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины
Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины
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Полина Никифорова
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