Фотосессия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного для западного глянца, вероятно, является не просто стильным жестом, а частью подготовки к вступлению в должность президента Украины. Так военкор Александр Коц прокомментировал информацию пресс-службы СВР о том, что Лондон и Вашингтон уже утвердили Залужного главным кандидатом на пост украинского лидера вместо Владимира Зеленского.

Военкор предостерёг украинцев от радости из-за замены Зеленского на Залужного. По его словам, после этого жизнь на Украине станет невыносимой, чего подобным решением и добивается Запад.

«Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто ВСЕ ресурсы пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов», — говорится в публикации.