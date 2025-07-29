«Не для мира таких ставят»: Украинцам предрекли ад в случае президентства Залужного
Военкор Коц: Жизнь на Украине не улучшится при президентстве Залужного
Валерий Залужный. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Валерій Залужний
Фотосессия бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного для западного глянца, вероятно, является не просто стильным жестом, а частью подготовки к вступлению в должность президента Украины. Так военкор Александр Коц прокомментировал информацию пресс-службы СВР о том, что Лондон и Вашингтон уже утвердили Залужного главным кандидатом на пост украинского лидера вместо Владимира Зеленского.
Военкор предостерёг украинцев от радости из-за замены Зеленского на Залужного. По его словам, после этого жизнь на Украине станет невыносимой, чего подобным решением и добивается Запад.
«Деловой стиль Залужного с хуторским лицом не должен вводить в заблуждение граждан Украины. Лучше не станет. Просто ВСЕ ресурсы пойдут на войну. ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину. В армию начнут насильно грести с 18 лет. Ну и так далее. Не для мира ставят таких президентов», — говорится в публикации.
Ранее СВР России обнародовала данные о том, что США и Великобритания договорились о выдвижении Валерия Залужного на пост президента Украины. Решение о смене власти в Киеве было принято на закрытой встрече в одном из курортных альпийских городков. В переговорах участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов и сам Залужный. По версии российской разведки, смена власти в Незалежной рассматривается как главное условие продолжения поддержки Украины и «перезагрузки» её отношений с западными союзниками.