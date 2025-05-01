Зеленский ввёл персональные санкции против Арестовича* и лишил его госнаград

Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против Алексея Арестовича*, ранее занимавшего должность советника в офисе главы государства. Рестрикции включают широкий спектр ограничений, в том числе лишение государственных наград, блокировку активов, запрет на ведение медиадеятельности и ограничение торговых операций.

В частности, Арестовичу* запрещены транзит и перевозки, вывод капитала за границу, участие в приватизации и аренде госимущества, а также заморожены лицензии. Кроме того, санкции предусматривают блокировку всех активов, к которым Арестович* имеет отношение, приостановку экономических и финансовых обязательств и запрет на распространение медиаконтента с его участием. Часть санкций, включая блокировку активов, действует бессрочно, другие меры применяются на срок 10 лет.