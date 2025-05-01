День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 13:44
7887

Зеленский ввёл персональные санкции против Арестовича* и лишил его госнаград

Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против Алексея Арестовича*, ранее занимавшего должность советника в офисе главы государства. Рестрикции включают широкий спектр ограничений, в том числе лишение государственных наград, блокировку активов, запрет на ведение медиадеятельности и ограничение торговых операций.

В частности, Арестовичу* запрещены транзит и перевозки, вывод капитала за границу, участие в приватизации и аренде госимущества, а также заморожены лицензии. Кроме того, санкции предусматривают блокировку всех активов, к которым Арестович* имеет отношение, приостановку экономических и финансовых обязательств и запрет на распространение медиаконтента с его участием. Часть санкций, включая блокировку активов, действует бессрочно, другие меры применяются на срок 10 лет.

В санкционный список также попал политолог Константин Бондаренко, автор биографии Зеленского под названием «Джокер».

«Воровство американской помощи»: Арестович* раскрыл преступные схемы Зеленского
«Воровство американской помощи»: Арестович* раскрыл преступные схемы Зеленского

Алексей Арестович* занимал должность внештатного советника Офиса президента Украины с 2020 по 2023 год. Он ушёл в отставку из-за скандала с его признанием о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. После этого Арестович* неоднократно позволял себе критиковать главу киевского режима. Так, например, ранее он предрёк Зеленскому скорый уход после перемирия с РФ.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar