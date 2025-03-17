Ранее работавший советником в ОП Украины Алексей Арестович*, сообщил, что в настоящее время ведутся закрытые обсуждения о возможности отставки Владимира Зеленского после подписания соглашения о перемирии.

«Формула, известная на сегодня, выглядит так: Зеленский уходит в добровольную отставку на том или ином этапе после прекращения огня», — сказал Арестович* в эфире YouTube-канала журналиста Василия Голованова.

По его мнению, это может произойти как в ближайшее время, так и ближе к выборам или во время их проведения. Арестович* подчеркнул, что с окончанием военного положения на Украине, когда будут разрешены митинги и возобновится работа всех средств массовой информации, процесс может стать хаотичным, что создаст серьёзные угрозы для безопасности Восточной Европы.

Он добавил, что в это время стабильность на Украине сможет обеспечить лишь временное правительство, опирающееся на силовые структуры. Арестович* также отметил, что если США окажут давление, выборы могут состояться через три месяца, однако если всё будет проходить в спокойном режиме, то подготовка займёт от 6 до 8 месяцев.

По словам бывшего премьера Польши Лешека Миллера, уход Владимира Зеленского с поста может способствовать достижению мира на Украине. Он раскритиковал европейских лидеров за нереальные обещания Киеву, уверяя Зеленского в помощи, которой не было, и в скором решении вопроса о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что оказалось безосновательным.