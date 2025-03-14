Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* считает, что причины краха ВСУ в Курской области связаны с военными просчётами, а не с геополитическим давлением. Он категорически отверг версию о том, что США намеренно прекратили военную помощь Киеву с целью принуждения Владимира Зеленского к переговорам.

По словам Арестовича*, важно учитывать тактические ошибки и недостатки в планировании, которые могли оказать влияние на результат военных действий. Он также подчеркнул, что Зеленский не хотел отдавать приказ об отступлении, даже когда ситуация для украинских сил стала критической.

«С прекращением американской помощи это никак не связано. Главные события произошли до этого», — сказал Арестович*.

Он также подчеркнул, что переложить ответственность за поражение в Курской области на Штаты не получится. Экс-советник отметил, что это было следствием оперативно-тактического провала, который начался, когда ВС РФ перерезали единственную трассу, использовавшуюся для снабжения украинских сил. По его мнению, такая ситуация указывает на серьёзные ошибки в военном планировании и необходимости тщательного анализа действий на поле боя.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина «пощадить» окружённых украинских бойцов в Курской области. По его словам, сейчас тысячи солдат ВСУ полностью окружены и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Хозяин Белого дома предрёк украинцам «ужасную бойню».