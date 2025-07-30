Экс-депутат Рады раскрыл, как Трамп отдал приказ «разобраться» с Зеленским

Бывший депутат заявил, что, несмотря на попытки Зеленского теперь отыграть назад, ситуация вряд ли изменится. По его мнению, решение о глобальных перестановках в украинской власти уже принято на уровне Соединённых Штатов.

«Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, так как не просто участвовала, а возглавляла и координировала», — сказал он в беседе с РИА «Новости».