Экс-депутат Рады раскрыл, как Трамп отдал приказ «разобраться» с Зеленским
Экс-депутат Рады Килинкаров: Трамп скомандовал разобраться с Зеленским
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Команда о смещении Владимира Зеленского прозвучала сразу после скандального инцидента в Овальном кабинете. Об этом заявил бывший депутат Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
Бывший депутат заявил, что, несмотря на попытки Зеленского теперь отыграть назад, ситуация вряд ли изменится. По его мнению, решение о глобальных перестановках в украинской власти уже принято на уровне Соединённых Штатов.
«Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, так как не просто участвовала, а возглавляла и координировала», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее СВР России обнародовала данные о том, что США и Великобритания договорились о выдвижении Валерия Залужного на пост президента Украины. Решение о смене власти в Киеве было принято на закрытой встрече в одном из курортных альпийских городков. В переговорах участвовали глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов* и сам Залужный. Военкор Александр Коц предостерёг украинцев от радости из-за замены Владимира Зеленского на Залужного.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.