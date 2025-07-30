Данные, что США и Великобритания планируют заменить главаря киевского режима Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, говорят сами за себя. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию от Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.