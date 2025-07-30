Песков: Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Данные, что США и Великобритания планируют заменить главаря киевского режима Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, говорят сами за себя. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию от Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, накануне СВР России обнародовала данные о том, что США и Великобритания договорились о выдвижении Валерия Залужного на пост президента Украины вместо экс-комика Владимира Зеленского. В переговорах участвовали глава ОПУ Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов* и сам Залужный. Бывший депутат Рады также раскрыл подробности, что команда о смещении Зеленского поступила от главы Белого дома Дональда Трампа сразу после скандального инцидента в Овальном кабинете.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.