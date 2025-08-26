FT: Запад намерен создать три линии обороны для гарантий безопасности Украине

Западные страны намерены создать минимум три «линии обороны» на Украине в процессе урегулирования конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

План включает создание демилитаризованной зоны. Нейтральные миротворцы из третьих стран будут патрулировать эту территорию по соглашению с Москвой и Киевом. Основную границу будут контролировать украинские военные. Их вооружат и подготовят специалисты НАТО. А внутри страны разместят европейские «силы сдерживания». Они займут позицию в качестве «третьей линии обороны».