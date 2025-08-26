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Опубликовано 26 августа 2025, 20:58

FT: Запад намерен создать три линии обороны для гарантий безопасности Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Западные страны намерены создать минимум три «линии обороны» на Украине в процессе урегулирования конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

План включает создание демилитаризованной зоны. Нейтральные миротворцы из третьих стран будут патрулировать эту территорию по соглашению с Москвой и Киевом. Основную границу будут контролировать украинские военные. Их вооружат и подготовят специалисты НАТО. А внутри страны разместят европейские «силы сдерживания». Они займут позицию в качестве «третьей линии обороны».

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25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что конкретные параметры гарантий безопасности для Украины не определены и не обсуждались сторонами. При этом он указал, что США больше не несут обязательства по финансированию Украины, возлагая основную ответственность на европейские государства.

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Лия Мурадьян
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