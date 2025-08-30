В Бельгии объяснили, почему выступают против конфискации замороженных российских активов

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел, что королевство выступает против конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что такой шаг может подорвать доверие к евро и привести к финансовой нестабильности.

«Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведёт к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов», — сказал он.