В Бельгии объяснили, почему выступают против конфискации замороженных российских активов
Глава МИД Бельгии Прево: Страна не поддерживает конфискацию российских активов
Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел, что королевство выступает против конфискации замороженных российских активов. Он отметил, что такой шаг может подорвать доверие к евро и привести к финансовой нестабильности.
«Бельгия выступает против любой конфискации этих активов. Почему? Потому что эти активы надежно защищены международным правом. Это означает, что их конфискация приведёт к системной финансовой нестабильности, а также подрывает доверие к евро. Таким образом, это фундаментальные риски для всех государств-членов», — сказал он.
Министр также отверг идею перевода активов в «рискованные инвестиции», объяснив, что это повысит юридические, финансовые и судебные риски. По его мнению, российские средства должны оставаться заблокированными до выплаты Москвой компенсаций Киеву и использоваться как рычаг давления в переговорах.
Ранее сообщалось, что замороженные российские активы не будут возвращены Москве без выполнения условия о компенсации Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что вопрос требует аргументированных дебатов и при наличии соглашения о прекращении огня активы не могут быть возвращены России до выплаты компенсаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС продолжает усиливать давление на Россию и готовит 19-й пакет санкций, а также рассматривает замороженные активы РФ как источник помощи Украине.