«Мы готовы принять жёсткие меры»: В США пригрозили санкциями России и попросили помощи ЕС

Соединённые Штаты выражают готовность к введению жёстких санкционных мер против России, однако для их действительной эффективности требуется полномасштабное участие Европейского союза. Данную позицию официально озвучил министр финансов США Скотт Бессент через свою официальную страницу в социальной сети X.

«Подход «бизнес как обычно» не сработал. Мы готовы принять жёсткие меры против России, но наши европейские партнёры должны полностью присоединиться к нам, чтобы добиться успеха», — написал он.

Бессент акцентировал, что США и ЕС сохраняют единство взглядов относительно необходимости прекращения конфликта на Украине. Все возможные варианты действий в рамках стратегии администрации президента Дональда Трампа, направленной на содействие мирным переговорам, остаются в приоритете и прорабатываются в текущем режиме.