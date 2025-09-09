Мессенджер MAX
9 сентября, 13:13

«Мы готовы принять жёсткие меры»: В США пригрозили санкциями России и попросили помощи ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Соединённые Штаты выражают готовность к введению жёстких санкционных мер против России, однако для их действительной эффективности требуется полномасштабное участие Европейского союза. Данную позицию официально озвучил министр финансов США Скотт Бессент через свою официальную страницу в социальной сети X.

«Подход «бизнес как обычно» не сработал. Мы готовы принять жёсткие меры против России, но наши европейские партнёры должны полностью присоединиться к нам, чтобы добиться успеха», — написал он.

Бессент акцентировал, что США и ЕС сохраняют единство взглядов относительно необходимости прекращения конфликта на Украине. Все возможные варианты действий в рамках стратегии администрации президента Дональда Трампа, направленной на содействие мирным переговорам, остаются в приоритете и прорабатываются в текущем режиме.

При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рекордное количество санкций, введённых против страны, не принесло ожидаемого эффекта. Россия продолжит идти по пути достижения своих целей.

