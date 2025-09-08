Относится осторожно: Политолог раскрыл Life.ru главную уловку Трампа в подготовке санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп может проявлять больше готовности для поддержки усилий Евросоюза по введению новых санкций против России, при этом сам он может воздерживаться от аналогичных шагов. Тем не менее вероятность введения новых американских санкций против Москвы полностью исключать нельзя. Об этом заявил в беседе с Life.ru политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Мы помним, что Дональд Трамп в ходе своего второго президентского срока пока довольно осторожно относился к реальным шагам в направлении санкций. Трамп не так давно требовал от европейских игроков давления на Китай, чтобы мотивировать Пекин отказаться от закупок российской нефти», — объяснил политолог, комментируя готовность Трампа ввести новый пакет ограничительных мер против России.

Стремился, чтобы именно ЕС более активно проявлял себя в сфере введения новых санкций и иных форм давления на Москву. Михаил Нейжмаков Политолог, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций

Существует ещё один фактор, который может повлиять на политику Трампа в отношении РФ. В конце октября – начале ноября 2025 года в Южной Корее пройдёт саммит АТЭС, на полях которого возможна встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Перед лицом этих потенциальных переговоров администрация американского лидера может стремиться продемонстрировать Пекину, что Вашингтон способен укреплять свои позиции на других направлениях и перехватывать инициативу в отношениях с партнёрами Китая. Для этого, возможно, в конце сентября-октября 2025 года будет активизирован диалог с Москвой.

При этом нельзя ожидать, что такой диалог между Вашингтоном и Москвой принесёт немедленные результаты. Он может побудить Трампа временно отложить ужесточение санкционного давления на Москву, как минимум до проведения саммита АТЭС.