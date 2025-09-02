«Промывка мозгов»: Экономист раскрыл, откажется ли Трамп от санкций против России

Не стоит надеяться, что в ближайшее время президент США Дональд Трамп откажется от санкций против России, полагает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнёв. Он подчеркнул, что Запад всегда руководствовался прагматизмом, прежде всего своими интересами.

Особенно это было заметно в тех сферах, которые США стремились защитить от иностранных конкурентов. Сначала они создавали барьеры и препятствия, а когда отрасль экономики становилась достаточно сильной, начинали снимать ограничения и открывать рынки. Параллельно в отношении других стран Вашингтон провозглашали политику либерализма и открытости, требуя открывать свои рынки для американских товаров.

«Одновременно происходила промывка мозгов, в том числе через культ всеобщего потребления, потому что нужно было обеспечивать стабильную продажу продукции», — подчеркнул собеседник kp.ru.