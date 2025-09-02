Путин: Контакты с Трампом доказали, что новая администрация США слышит Россию
Новое руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом готово услышать Россию, это доказывают результативные переговоры на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
«Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация», — подчеркнул Путин.
Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». По итогам переговоров президент России выдвинул предложение своему американскому коллеге посетить Москву. Трамп, в свою очередь, охарактеризовал диалог как продуктивный, несмотря на наличие неурегулированных вопросов.