2 сентября, 10:33

Путин: Контакты с Трампом доказали, что новая администрация США слышит Россию

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House

Новое руководство США во главе с президентом Дональдом Трампом готово услышать Россию, это доказывают результативные переговоры на Аляске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

«Наши последние контакты с президентом Трампом, с американской администрацией в Анкоридже показали, что нас слышит новая администрация», — подчеркнул Путин.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». По итогам переговоров президент России выдвинул предложение своему американскому коллеге посетить Москву. Трамп, в свою очередь, охарактеризовал диалог как продуктивный, несмотря на наличие неурегулированных вопросов.

