19 августа, 09:38

Две причины: Царёв объяснил, почему Трамп принял Путина на Аляске с высокими почестями

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп принял своего российского коллегу Владимира Путина на Аляске с высокими почестями не из-за личного отношения, а из-за ситуации на фронте, уверен политик Олег Царёв. По его словам, успехи ВС РФ в ходе СВО, а также жёсткая позиция союзников РФ вынудили хозяина Белого дома провести саммит настолько торжественно.

«Я вот сейчас смотрю федеральные СМИ, там говорят: молодец, мол, Трамп, он встречает Владимира Путина на Аляске, он перевернул всю повестку этим саммитом, всё не так, как при Байдене… Чёрта с два. Это всё благодаря русскому солдату», — заявил собеседник «Царьграда».

Помимо успешного продвижения Армии России на фронте, на решение Трампа повлияла также позиция Индии, Китая и Бразилии, подчеркнул политик. Эти страны, по его словам, не сдались под давлением и угрозами США ввести санкции.

Напомним, саммит Трампа и Путина прошёл 15 августа в Анкоридже на Аляске. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу президентов. В свою очередь Трамп поддержал план Путина по Донбассу. По его словам, российский лидер согласился на гарантии безопасности для Киева. Кроме того, Путин отметил усилия Трампа в поиске способов урегулирования конфликта на Украине.

