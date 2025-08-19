Президент США Дональд Трамп принял своего российского коллегу Владимира Путина на Аляске с высокими почестями не из-за личного отношения, а из-за ситуации на фронте, уверен политик Олег Царёв. По его словам, успехи ВС РФ в ходе СВО, а также жёсткая позиция союзников РФ вынудили хозяина Белого дома провести саммит настолько торжественно.

«Я вот сейчас смотрю федеральные СМИ, там говорят: молодец, мол, Трамп, он встречает Владимира Путина на Аляске, он перевернул всю повестку этим саммитом, всё не так, как при Байдене… Чёрта с два. Это всё благодаря русскому солдату», — заявил собеседник «Царьграда».