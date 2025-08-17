Встреча Путина и Трампа
Рубио высоко оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Марко Рубио назвал встречу Путина и Трампа на Аляске очень продуктивной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал саммит российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске как «очень продуктивный». Своё мнение представитель администрации президента США высказал в комментарии для программы «Москва.Кремль.Путин».

«Очень хорошо, было очень продуктивно», — отметил Рубио.

«Исторические параллели»: В Госдуме рассказали, чью идею спустя 82 года осуществили Путин и Трамп
Напомним, что историческая встреча российского и американского президентов состоялась 15 августа на территории Аляски. Беседа продолжалась почти три часа, а основное внимание было уделено путям решения украинского кризиса. Также во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава российского государства Владимир Путин потребовал гарантировать восстановление статуса русского языка и обеспечить защиту православных церквей в Украине.

