Рубио высоко оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Марко Рубио назвал встречу Путина и Трампа на Аляске очень продуктивной
Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал саммит российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске как «очень продуктивный». Своё мнение представитель администрации президента США высказал в комментарии для программы «Москва.Кремль.Путин».
«Очень хорошо, было очень продуктивно», — отметил Рубио.
Напомним, что историческая встреча российского и американского президентов состоялась 15 августа на территории Аляски. Беседа продолжалась почти три часа, а основное внимание было уделено путям решения украинского кризиса. Также во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава российского государства Владимир Путин потребовал гарантировать восстановление статуса русского языка и обеспечить защиту православных церквей в Украине.