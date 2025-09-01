«Много взаимных пониманий»: В Кремле раскрыли детали договорённостей Путина и Трампа
Ушаков: Путин и Трамп условились о том, как действовать дальше по Украине
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House
Российский и американский лидеры в ходе встречи на Аляске согласовали план дальнейших действий по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Эти договорённости — это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом. Всё накопленное в ходе пяти визитов Уиткоффа, особенно в ходе последнего визита, было основой для разговора между нашим президентом и президентом США. И после этого президенты условились о том, как они будут действовать дальше», — пояснил он.
Ушаков отметил, что в ходе переговоров в Анкоридже стороны пришли ко множеству взаимных пониманий. По его словам, опираясь на достигнутые договорённости, стороны продолжают работу, в том числе в формате контактов с другими лидерами.
Ранее, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что достижение стабильного и долговременного урегулирования конфликта на Украине возможно исключительно после ликвидации его глубинных причин. В качестве одного из основных источников кризиса было указано упорное стремление включить Украину в НАТО.