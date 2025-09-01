Путин назвал лидерам стран ШОС единственный способ закончить СВО
Путин: Конфликт на Украине закончится только после устранения его первопричин
Обложка © Life.ru
Конфликт на Украине может быть урегулирован устойчиво и долгосрочно только после устранения его первопричин, среди которых – попытки втянуть страну в НАТО. На это указал президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», — объяснил глава государства.
Причинами кризиса Путин назвал госпереворот в Киеве и попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что несёт прямые угрозы России. По словам президента, Москва в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт другой.