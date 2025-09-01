Путин назвал лидерам стран ШОС единственный способ закончить СВО

Конфликт на Украине может быть урегулирован устойчиво и долгосрочно только после устранения его первопричин, среди которых – попытки втянуть страну в НАТО. На это указал президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», — объяснил глава государства.