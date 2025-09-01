Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 04:28

Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса

Путин назвал первопричины кризиса на Украине

Владимир Путин на саммите ШОС. Обложка © ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин на саммите ШОС. Обложка © ТАСС/Владимир Смирнов

Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве, а также попытках втянуть страну в НАТО. Об этом в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

«Кризис на Украине возник не в результате нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве», — сказал Путин.

Ещё одной причиной кризиса российский лидер назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что несёт прямые угрозы России. По словам главы государства, Москва в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт другой.

Путин сообщил, что обсуждал с Трампом причины украинского кризиса
Путин сообщил, что обсуждал с Трампом причины украинского кризиса

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит стремление Киева к дипломатическому урегулированию. Россия в свою очередь готова устранению проблемы политико-дипломатическими средствами.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • шос
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar