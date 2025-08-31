Песков: РФ не видит стремление Украины к дипломатическому урегулированию

Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока не увидит ответных шагов со стороны Украины на предложения о политико-дипломатическом урегулировании. Об этом в комментарии журналисту заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.