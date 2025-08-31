Песков: РФ не видит стремление Украины к дипломатическому урегулированию
Обложка © Life.ru
Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока не увидит ответных шагов со стороны Украины на предложения о политико-дипломатическом урегулировании. Об этом в комментарии журналисту заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы готовы к урегулированию проблемы политико-дипломатическими средствами. Но пока в этом мы не видим взаимности из Киева, продолжаем специальную военную операцию», — сказал Песков журналисту Павлу Зарубину.
Ранее на Западе заявили, что стремление Владимира Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным мотивировано желанием легитимизировать свой статус на международной арене. Устроив подобную встречу, он рассчитывает показать, что Москва воспринимает Киев всерьёз. Этот манёвр также трактуется как попытка переложить ответственность за тупиковую ситуацию в переговорном процессе на российскую сторону.