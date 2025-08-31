Владимир Зеленский рвётся встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы показать всему миру, что Москва воспринимает его всерьёз. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала полковника США в отставке Дэниела Дэвиса.

Эксперт уверен, что украинский политик стремится показать всем свой политический вес, но для этого ему нужно устроить шоу, демонстрирующее, что и Москва относится к киевскому режиму со всей серьёзностью.

«Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу», — пояснил он.