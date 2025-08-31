Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 05:20

В Британии выдали манёвр Зеленского с целью избежать реальных переговоров с Путиным

Британский аналитик Меркурис: Зеленский хочет сделать шоу из встречи с Путиным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский рвётся встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы показать всему миру, что Москва воспринимает его всерьёз. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала полковника США в отставке Дэниела Дэвиса.

Эксперт уверен, что украинский политик стремится показать всем свой политический вес, но для этого ему нужно устроить шоу, демонстрирующее, что и Москва относится к киевскому режиму со всей серьёзностью.

«Так что это, по сути, театр, который, однако, также служит цели избежать переговоров по существу», — пояснил он.

По словам аналитика, Зеленский использует этот ход как стратегический манёвр, чтобы переложить ответственность за застой в диалоге на Путина.

Макрон готов ужесточить санкции, если Путин не встретится с Зеленским
Макрон готов ужесточить санкции, если Путин не встретится с Зеленским

Ранее в Кремле заявили, что Владимир Путин согласится встретиться с главой киевского режима, если такая встреча будет хорошо подготовлена. При этом в Германии считают, что беседа между ними так и не состоится. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, за этим всем скрывается попытка сорвать процесс мирного урегулирования.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar